Место крушения лайнера «Украинских авиалиний» к западу от Тегерана еще накануне было зачищено властями от обломков

Место крушения лайнера «Украинских авиалиний» к западу от Тегерана еще накануне было зачищено иранским властями от обломков. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на очевидцев.



Практически все детали лайнера вывезены с места падения, по свидетельствам побывавших на месте журналистов CBS, никаких серьезных мер обеспечения сохранности места происшествия не принято – оно даже не оцеплено, а признаков работы следователей нет. Между тем, в ближайшее время бортовые самописцы разбившегося в Тегеране Boeing планируют вскрыть с целью последующего анализа. К нему должны быть привлечены и представители украинской стороны. Об этом сообщало агентство IRNA со ссылкой на главу отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана. Ранее сообщалось, что самолёт могли сбить двумя иранскими ракетами противовоздушной обороны. Иранский радар мог опознать украинский лайнер как цель, а вслед за этим самолет потерпел крушение, рассказал СМИ информированный источник в разведке. Наличие таких данных подтверждал премьер Канады Джастин Трюдо. Ряд телеканалов продемонстрировал и видео предполагаемого попадания ракеты в лайнер. Согласно выводам расследовательской группы Bellingcat, кадры было снято в населённом пункте Паранд, недалеко от аэропорта Тегерана и в непосредственной близости от пунктов размещения сил Корпуса стражей исламской революции.



Украинский лайнер потерпел крушение утром в среду. На борту было 176 человек.