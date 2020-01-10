В Абхазию направляется заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев

В самом Сухуми пока не уточняют цель поездки. Накануне в республике обострилась ситуация: группа протестующих захватила здание администрации президента и потребовала отставки Рауля Хаджимбы. Однако, глава государства в ответ призвал стороны к переговорам. В Совбезе республики говорят, что участники протестов завладели оружием, которое хранилось в здании администрации. По некоторым данным, в результате столкновений есть пострадавшие.