Президент Украины Владимир Зеленский получил от американских властей данные о крушении лайнера близ Тегерана

Об этом написал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в своем Твиттере. Он не уточнил, какого рода информацию предоставил Вашингтон. Сейчас, по его словам, с ним работают эксперты.
2020-01-10T14:32:00+03:00
2020-01-10T15:00:18+03:00
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14:32, 10 января 2020
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