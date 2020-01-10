В Иране сегодня должны вскрыть черные ящики украинского самолета, который разбился близ Тегерана

Как сказали в организации Гражданской авиации страны, если им не получится расшифровать бортовые самописцы, то они попросят помощи у России, Франции, Канады или Украины. При этом глава организации Хасан Резайефар отметил, что приборы повреждены, но карты памяти, вероятно, пригодны к использованию. По данным американской разведки, самолет мог быть сбит ракетой ПВО Ирана. К таким же выводам пришли власти Канады, чьи граждане были на борту. В Тегеране эту версию отрицают.