В Иране сегодня должны вскрыть черные ящики украинского самолета, который разбился близ Тегерана

Как сказали в организации Гражданской авиации страны, если им не получится расшифровать бортовые самописцы, то они попросят помощи у России, Франции, Канады или Украины. При этом глава организации Хасан Резайефар отметил, что приборы повреждены, но карты памяти, вероятно, пригодны к использованию. По данным американской разведки, самолет мог быть сбит ракетой ПВО Ирана. К таким же выводам пришли власти Канады, чьи граждане были на борту. В Тегеране эту версию отрицают.
2020-01-10T14:32:00+03:00
2020-01-10T14:33:31+03:00
https://echo.msk.ru/news/2568683-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:32, 10 января 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Максим Шевченко: Генерал Сулеймани погиб героем в террористическом акте Пентагона А в Израиле призывы бомбить Иран звучат. Я смотрел израильских экспертов. Абсолютно террористические угрозы в отношении Ирана. Они описывают лидеров почти 100-миллионного государства с древнейшей культурой как какую-то шпану…
Декабристы — преступники или герои При советской власти декабристы были хорошие, а царь плохой. Теперь наоборот. В фильме «Союз спасения» члены тайных обществ скорее преступники, нежели герои. Нас убеждают, что надо излечиться от либерализма; если бы декабристы победили, то началась бы многолетняя гражданская война…