Иранские власти полностью зачистили место крушения лайнера

Как сообщает съемочная группа американского телеканала CBS, еще накануне оттуда вывезли все обломки. Об этом рассказали местные жители. Само место происшествия не оцеплено, признаков ведущегося расследования не замечено, — об этом написала в своем Твиттере корреспондент телеканала Элизабет Палмер.