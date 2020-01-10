Самолет российской аэрокомпании NordWind совершил жесткую посадку в турецкой Анталье

По предварительным данным, у лайнера повреждена одна из стоек шасси. Обломки пробили фюзеляж. Интерфакс сообщает, что помята нижняя часть воздушного судна. Источник агентства РИА Новости передает, что самолет летел без пассажиров, экипаж не пострадал.