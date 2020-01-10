Самолет российской аэрокомпании NordWind совершил жесткую посадку в турецкой Анталье

По предварительным данным, у лайнера повреждена одна из стоек шасси. Обломки пробили фюзеляж. Интерфакс сообщает, что помята нижняя часть воздушного судна. Источник агентства РИА Новости передает, что самолет летел без пассажиров, экипаж не пострадал.
2020-01-10T14:30:00+03:00
2020-01-10T15:01:22+03:00
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14:30, 10 января 2020
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