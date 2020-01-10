Американская компания Боинг опубликовала более ста страниц внутренней документации, касающейся разработки самолета 737 Макс. Документы были отправлены в комитеты Палаты представителей и Сената Конгресса США, которые занимаются расследованием причин двух катастроф самолетов этой модели – в Индонезии и Эфиопии – после которых с марта прошлого года эксплуатация самолетов этой модели была запрещена по всему миру. Компания сопроводила документы внутренней переписки извинениями за их содержание – сотрудники Боинга не стесняются в выражениях.

По данным телеканала CNN, документы внутренней коммуникации в компании в значительной части посвящены разработке и сертификации симуляторов 737 MAX в 2017 и 2018 годах. В своем пресс-релизе корпорация сопровождает их извинениями перед Федеральным управлением гражданской авиации, Конгрессом, клиентам из авиакомпаний и авиапассажирами. Как утверждает CNBC, в одном из фрагментов переписки в апреле 2017 года сотрудники компании обсуждают проблемы с компьютерным управлением самолета. «Этот самолет разработан клоунами, которыми в свою очередь руководят обезьяны», — написал один из сотрудников (цитата по Интрефаксу). В другом сообщении от февраля 2018 года (цитата по Рейтер) один сотрудник спрашивает другого: ты бы посадил свою семью на самолет, подготовленный на этом тренажере? И оба соглашаются, что нет. Другие сообщения свидетельствуют о том, что Боинг и вовсе пытался отменить обучение пилотов на дорогостоящих тренажерах.

Эксперты полагают, что документы свидетельствуют о том, что Боинг зашел слишком далеко в стремлении избежать контроля регуляторов и даже собственных профессионалов. Тем не менее, компания пошла на публикацию этой переписки, чтобы продемонстрировать открытость и восстановить доверие общественности.

Как отмечают СМИ, новому генеральному директору Боинга Дейву Калхуну, который вступает в должность на следующей неделе, придется начать с серьезного пересмотра принципов внутрикорпоративной культуры Боинга.