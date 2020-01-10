Российский паспорт получила богатейшая женщина Африки

Это старшая дочь бывшего президента Анголы Изабель душ Сантуш. Ее состояние оценивается более чем в 2 миллиарда долларов. По данным лиссабонской газеты «Экспресса», адвокат душ Сантуш подал в торговый реестр Мальты уведомление о том, что у нее появилось российское гражданство. Эксперты, опрошенные Deutsche Welle полагают, что, с помощью российского паспорта, дочь бывшего ангольского лидера, который правил страной почти 40 лет, может избежать экстрадиции в Анголу, где ее подозревают в коррупции. Сама Изабель душ Сантуш сейчас живет в Объединенных Арабских Эмиратах.