Российский паспорт получила богатейшая женщина Африки

Это старшая дочь бывшего президента Анголы Изабель душ Сантуш. Ее состояние оценивается более чем в 2 миллиарда долларов. По данным лиссабонской газеты «Экспресса», адвокат душ Сантуш подал в торговый реестр Мальты уведомление о том, что у нее появилось российское гражданство. Эксперты, опрошенные Deutsche Welle полагают, что, с помощью российского паспорта, дочь бывшего ангольского лидера, который правил страной почти 40 лет, может избежать экстрадиции в Анголу, где ее подозревают в коррупции. Сама Изабель душ Сантуш сейчас живет в Объединенных Арабских Эмиратах.
2020-01-10T14:08:00+03:00
2020-01-10T14:11:04+03:00
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14:08, 10 января 2020
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