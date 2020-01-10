В российском МИДе обвинили Сейм Польши в попытке пересмотреть итоги Второй мировой войны

Так официальный представитель ведомства Мария Захарова расценила резолюцию парламента республики, — передает Интерфакс. В этом документе вина за начало Второй мировой войны возлагается как на гитлеровскую Германию, так и на Советский Союз. Поводом для принятия резолюции стали заявления президента России Владимира Путина, который ранее обвинил Польшу в сговоре с Гитлером, а польского посла в нацистской Германии назвал сволочью и антисемитской свиньей. В Варшаве это вызвало резкую реакцию.
2020-01-10T14:07:00+03:00
2020-01-10T14:10:44+03:00
https://echo.msk.ru/news/2568669-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:07, 10 января 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Максим Шевченко: Генерал Сулеймани погиб героем в террористическом акте Пентагона А в Израиле призывы бомбить Иран звучат. Я смотрел израильских экспертов. Абсолютно террористические угрозы в отношении Ирана. Они описывают лидеров почти 100-миллионного государства с древнейшей культурой как какую-то шпану…
Декабристы — преступники или герои При советской власти декабристы были хорошие, а царь плохой. Теперь наоборот. В фильме «Союз спасения» члены тайных обществ скорее преступники, нежели герои. Нас убеждают, что надо излечиться от либерализма; если бы декабристы победили, то началась бы многолетняя гражданская война…