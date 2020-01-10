В российском МИДе обвинили Сейм Польши в попытке пересмотреть итоги Второй мировой войны

Так официальный представитель ведомства Мария Захарова расценила резолюцию парламента республики, — передает Интерфакс. В этом документе вина за начало Второй мировой войны возлагается как на гитлеровскую Германию, так и на Советский Союз. Поводом для принятия резолюции стали заявления президента России Владимира Путина, который ранее обвинил Польшу в сговоре с Гитлером, а польского посла в нацистской Германии назвал сволочью и антисемитской свиньей. В Варшаве это вызвало резкую реакцию.