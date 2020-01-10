Тверской суд Москвы оштрафовал «Международный Мемориал» на 300 тысяч рублей

Очередное решение об административном штрафе в отношении правозащитного общества вынес судья Анатолий Беляков.

На «Мемориал» было составлено 28 протоколов — основанием для рассмотренных сегодня в заседании административных дел, с точки зрения Роскомнадзора, как и в прочих случаях, стало отсутствие маркировки «иностранный агент» в блоге правозащитной организации на сайте «Эха» и при размещении публикации во ВКонтакте о спецпроекте «Мемориала», посвящённом 1968-году. На отсутствие пометки об иностранном агенте обратили внимание представители УФСБ по Ингушетии. Тем временем, в блоге блоге на сайте радиостанции «Эхо Москвы» были размещены 14 постов, каждый из которых содержит ссылку на оригинал с постоянным размещением на одном из официальных сайтов «Международного Мемориала». Что касается маркировки поста во ВКонтакте, то там был размещён логотип правозащитников, указывающий на принадлежность публикации Мемориал. При этом, как рассказала юрист Тамилла Иманова, все материалы имеют необходимую маркировку, а после внесения «Мемориала» в реестр, общество ещё в 2016-м разместило сообщение о помещении Минюстом в соответствующий перечень. Эта фраза находится в нижнем колонтитуле и появляется на всех страницах сайта. Представители Мемориала полагают, что при детальном рассмотрении суд должен был прийти к выводу о прекращении производства по делу как в отношении историко-просветительского благотворительного общества, так и его руководства, в адрес которого раз за разом выносятся такие же решения. Об этом в сегодняшнем заседании напомнил председатель правления Международного Мемориала Ян Рачинский. Он отметил, что формально последовало очередное наказание за одно и то же, по сути не подлежащее наказанию. Решение о штрафе зашита намерена обжаловать, а заседание по блогу на сайте «Эха Москвы» в итоге перенесли на конец февраля.



Общая сумма штрафов в адрес связанных с Мемориалом организаций на данный момент составила уже 4.5 миллиона рублей.