Иран на государственном уровне обвинили в причастности к крушению украинского самолета

Это сделал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Среди почти 180 жертв крушения «боинга» «Международных авиалиний Украины» были свыше 60 граждан Канады. Версию о том, что самолет был сбит иранской ракетой ПВО, поддержал британский премьер Борис Джонсон. В свою очередь, американский президент Дональд Трамп заявил, что не верит в техническую неисправность лайнера.

Между тем, власти Ирана продолжают настаивать о том, что ракета в самолет не попадала. Такая атака невозможна с научной точки зрения, — заявил глава управления Гражданской авиации Ирана Али Абед-заде. Глава управления Гражданской авиации Ирана добавил, что на той же высоте в момент катастрофы находились еще несколько пассажирский лайнеров. Иранский чиновник утверждает, что между военными и гражданскими лицами была налажена полная координация.

Тем временем, появились новые доказательства в пользу версии ракетной атаки.

Самолёт, в котором было 176 человек, могли сбить двумя иранскими ракетами противовоздушной обороны, сообщает телеканал CNN. Иранский радар опознал украинский лайнер как потенциальную цель, вскоре после этого он потерпел крушение, рассказал СМИ информированный источник в разведке. По его данным, ракеты были выпущены из зенитно-ракетного комплекса «Тор» российского производства. Москва до 2007го согласно открытым источникам поставила Тегерану почти три десятка таких комплексов. Версию о ракете, вероятно выпущенной по ошибке, выдвинул и еще один американский телеканал.

Ряд телеканалов показал видео предполагаемого попадания ракеты в лайнер, которое немного раньше появилось в интернете. Его сняли в населённом пункте Паранд, недалеко от аэропорта Тегерана. К такому выводу пришла расследовательская группа Bellingcat. Она изучила видео, расследователи измерили время, которое понадобилось камере для того, чтобы зафиксировать звук взрыва и оценили расстояние до места трагедии. Их сопоставили с геолокационными данными видео и траекторией полета Боинга. Как раз в районе Паранда самолёт перестал выходить на связь, это отмечает также New York Times. Лайнер, напомню, потерпел крушение утром в среду. На борту было больше 80ти иранцев, около 60ти канадцев, 11 граждан Украины, а также граждане ещё нескольких стран. россиян на борту не было. Президент Украины Владимир Зеленский не исключил версию о том, что в самолёт попала ракета, отметив, что подтверждения этому пока нет. Зеленский призвал власти США и Канады предоставить доказательства. Иран отрицает, что его ракета случайно попала в лайнер.

Ожидается, что бортовые самописцы вскроют уже сегодня. По словам иранских чиновников, к расшифровке черных ящиков могут привлечь представителей России и стран ЕС из-за того, что у Тегерана не лучшие отношения с компанией-производителей бортовых самописцев, — передает ТАСС. В расследовании будут участвовать представители Франции, США, Канады и Швеции, а также Украины.

Необходимо всесторонне изучить все версии, чтобы установить истину, — сказал «Эху Москвы» член Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

В свою очередь, заместитель главы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров сказал РИА, что нет никаких оснований говорить, что украинский «боинг» в Иране был сбит ракетой. По его словам, это как в ситуации с малазийским «боингом», когда поторопились во всем обвинить Россию, но никаких доказательств так и не было предъявлено, — приводит его слова агентство. Джабаров добавил, что Запад заранее назначил виновным Иран в этой трагедии.