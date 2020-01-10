Противоречивая информация приходит о пострадавших в результате столкновения в Абхазии

В Совете безопасности республики сказали агентству ТАСС, что травмы получили не более 7 человек, а в Минздраве настаивают, что никто не пострадал. Накануне группа протестующих захватила администрацию президента Абхазии. Люди потребовали отставки лидера республики Рауля Хаджимбы. Такое же обращение к президенту принял и парламент. Хаджимба в ответ призвал оппозицию к переговорам. Сегодня в Сухуми должен пройти митинг сторонников главы государства.
2020-01-10T13:30:00+03:00
2020-01-10T13:33:36+03:00
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13:30, 10 января 2020
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