Директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова вызвали в министерство юстиции

По словам самого Жданова, ведомство хочет оформить два протокола о нарушении закона об иностранных агентах. Это может грозить штрафами на сумму до полумиллиона рублей. ФБК признали иностранным агентом в октябре. В Минюсте говорят, что поводом стали два перевода из-за границы. В самом фонде считают произошедшее провокацией.