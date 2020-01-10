Директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова вызвали в министерство юстиции

По словам самого Жданова, ведомство хочет оформить два протокола о нарушении закона об иностранных агентах. Это может грозить штрафами на сумму до полумиллиона рублей. ФБК признали иностранным агентом в октябре. В Минюсте говорят, что поводом стали два перевода из-за границы. В самом фонде считают произошедшее провокацией.
2020-01-10T13:30:00+03:00
2020-01-10T13:33:19+03:00
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13:30, 10 января 2020
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