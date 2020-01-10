Из ФСБ, по некоторым данным, уволили сотрудников, которые снимали недавнюю стрельбу на Лубянке

Как рассказали источники газеты РБК, всего таким образом наказаны 16 человек из отдела «П». В то же время собеседник интернет-издания Znak.com утверждает, что уволены пятеро сотрудников центрального аппарата. 19 декабря житель подмосковного Подольска Евгений Манюров открыл стрельбу у здания ФСБ на Лубянке. Один сотрудник правоохранительных органов погиб на месте, другой скончался в больнице, еще пять человек, включая одного гражданского, пострадали. Стрелок был убит.