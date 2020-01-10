ABC: Американский спутник зафиксировал след двух иранских ракет перед гибелью украинского самолета близ Тегерана

Американский спутник, как передает телеканал ABC, зафиксировал след двух иранских ракет перед гибелью украинского самолета близ Тегерана. Источник телеканала утверждает, что обе ракеты приближались к лайнеру.

О том, что воздушное судно было сбито именно двумя зенитными ракетами российского производства, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя американской разведки. В Вашингтоне исходят из того, что иранцы сбили лайнер по ошибке.

В свою очередь, организация «Гражданская авиация Ирана» настаивает на том, что к гибели самолета «Международных авиалиний Украины» не причастна система ПВО.

Уже сегодня в Тегеране планируют вскрыть черные ящики лайнера.