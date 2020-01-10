Барселона проиграла Атлетико в полуфинале Суперкубка Испании

Арбитры не засчитали два мяча, которые забила команда Месси.

Испанцы решили заработать и уже второй год проводит матчи испанского суперкубка не на родине, а в Саудовской Аравии. Второй полуфинал турнира проходил в городе Джедда. Все голы были забиты во втором тайме, причем Барселона дважды выходила вперед после ударов Месси и Гризмана, которого болельщики столичного клуба публика встретили баннерами и оскорблениями, поскольку ранее он выступал за Атлетико. Мадридцам удалось сравнять счет в заключительной десятиминутке и, забив два гола, одержать итоговую победу со счетом 3-2. Арбитры не засчитали два гола, забитых Барселоной, причем эпизод с рукой, которой подыграл себе Месси не вызвал однозначной трактовки даже после многочисленных просмотров

В финале, который пройдет в воскресенье Атлетико сыграет с мадридским Реалом.