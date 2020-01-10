Из ФСБ уволили сотрудников, которые снимали на видео стрельбу на Лубянке

По некоторым данным, они посылали эти записи своим друзьям.

О том, сколько именно человек лишились своих должностей, приходят разные данные. Сайт РБК утверждает, что работу в центральном аппарате ведомства потеряли шестнадцать специалистов, а интернет-газета znak.com пишет, что речь идёт только о пяти сотрудниках. При этом, её источник сообщает, что уволены офицеры со званиями выше майорского.

В руководстве ФСБ считают, что эти люди во время стрельбы на Лубянке снимали происходящее на мобильные телефоны и посылали видео журналистам или просто своим знакомым. На записях запечатлены и момент самого нападения, и спецоперация по устранению стрелка. Других подробностей пока нет, в центре общественных связей ФСБ эту ситуацию еще не комментировали.

Нападение на здание ведомства в центре Москвы произошло вечером 19-ого декабря. Тридцатидевятилетний житель Подмосковья Евгений Манюров почти час вёл перестрелку с сотрудниками ведомства. В итоге погибли два человека, еще пять получили ранения, а нападавшего убил снайпер.

Расследование произошедшего всё еще продолжается. Мотивы Манюрова неизвестны. Источники РБК сообщают, что нападавшего сейчас проверяют на связь с террористическими организациями.