Иран может просить помощи России и стран ЕС в расшифровке самописцев украинского «боинга»

Это сообщил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар. Он отметил, что и у исламской республики не очень хорошие отношения с компанией, которая производит бортовые самописцы, но Франция, Германия, Канада, Украина и Россия также используют это оборудование. По данным агентства Reuters, приступить к расшифровке самописцев могут уже сегодня.

Накануне вечером канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что Иран непреднамеренно сбил пассажирский лайнер ракетой.

Необходимо детально проработать все версии, — сказал «Эху Москвы» член комитета Совета Федерации по оборонной безопасности Франц Клинцевич. Франц Клинцевич добавил, что Иран поступил правильно, разрешив всем странам, чьи граждане погибли в катастрофе, принять участие в расследовании.