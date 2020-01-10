У «КамАЗа» действующего победителя ралли «Дакар» Эдуарда Николаева окончательно отказал двигатель

Об этом сообщается в Твиттере команды «КамАЗ Мастер». Там говорится, что вся машина облита маслом и не двигается. Она находится на песчаном плато. Ожидается, что вскоре экипаж эвакуируют.
2020-01-10T12:30:00+03:00
2020-01-10T12:33:57+03:00
https://echo.msk.ru/news/2568639-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:30, 10 января 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Декабристы — преступники или герои При советской власти декабристы были хорошие, а царь плохой. Теперь наоборот. В фильме «Союз спасения» члены тайных обществ скорее преступники, нежели герои. Нас убеждают, что надо излечиться от либерализма; если бы декабристы победили, то началась бы многолетняя гражданская война…