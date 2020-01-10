СК выясняет обстоятельства травмирования новорожденных в московском роддоме №27

Как сообщили в пресс-службе, следователям известны как минимум четыре случая родов, которые закончились либо смертью младенца, либо рождением ребенка с тяжелейшими осложнениями. В отношении заведующей роддомом Марины Сармосян возбуждено уголовное дело, она под домашним арестом.