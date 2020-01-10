Znak.com: Пять сотрудников ФСБ уволены за съемку стрельбы у здания спецслужбы на Лубянке

Пять сотрудников ФСБ уволены за съемку стрельбы у здания спецслужбы на Лубянке. Об этом сообщает издание Znak.com со ссылкой на источник. По его словам, «это не какие-то майоры», а силовики с высокими должностями. Причиной стало то, что они отправляли видео своим знакомым в WhatsApp, а также прессе. Официально в ФСБ это не комментировали.

Инцидент со стрельбой произошел вечером 19-го декабря, в день, когда президент Владимир Путин дал большую пресс-конференцию, а потом смотрел концерт по случаю Дня сотрудников органов госбезопасности. В результате стрельбы погибли два силовика, еще пять человек были ранены. Нападавшего застрелили.