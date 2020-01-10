Власти Казахстана сообщили, что основной версии катастрофы самолета Bek Air считается его обледенение

Об этом сообщил заместитель премьер-министра страны Роман Скляр. По его словам, эта версия основывается на данных бортового самописца. Вице-премьер добавил, что, по факту незаконной выдачи земельных участков у аэропорта Алма-Аты, где произошла катастрофа, начато досудебное расследование. Пассажирский самолет упал 27 декабря и врезался в двухэтажный дом, погибли 12 человек. Всего на борту были около 100 пассажиров и членов экипажа.
2020-01-10T12:30:00+03:00
2020-01-10T12:30:57+03:00
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12:30, 10 января 2020
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