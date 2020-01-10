Генпрокуратура Украины просит Канаду предоставить всю информацию по крушению самолета в Иране

Накануне канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что лайнер был сбит иранской ракетой. Политик сослался на данные разведки. Американский телеканал CNN со ссылкой на разведку США сообщает, что ракет могло быть две. Власти Ирана категорически отрицают эту версию. Жертвами крушения в среду стали почти 180 человек.
2020-01-10T12:30:00+03:00
2020-01-10T12:30:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:30, 10 января 2020
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