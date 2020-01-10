Сборная Сербии стала соперником команды России в полуфинале нового командного теннисного турнира ATP Cup, который в эти дни проходит в Австралии.

В четвертьфинале сербы обыграли команду Канады, одержав победы в обеих одиночных встречах. Сперва Душан Лайович оказался сильнее Феликса Оже-Альясима в двух сетах, а затем и Новак Джокович закончил поединок против Дениса Шаповалова в свою пользу, но победа далась ему значительно труднее. Он уступил в первой партии, а затем со счетом 6-1 взял вторую. Третья продолжалась до тай-брейка и в решающие моменты Джокович был точнее и убедительнее.

Напомним, что россияне, которые выступают под руководством Марата Сафина, в четвертьфинале переиграли сборную Аргентины. Наша команда представлена на турнире сильнейшим составом. В Австралию приехали и Даниил Медведев, и Карен Хачанов. Во втором полуфинале встретятся австралийцы и победитель пары Испания – Бельгия.

Призовой фонд нового турнира на Кубок Эй-Ти-Пи составит 15 миллионов долларов.