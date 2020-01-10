Об этом сообщает из зала суда корреспондент «Эха Москвы». Решение об административном штрафе вынес судья Анатолий Беляков.
Накануне правозащитный центр был оштрафован на такую же сумму и по той же статье закона – об иностранных агентах. Суд сегодня счел нарушением отсутствие соответствующей маркировки на странице в социальной сети ВКонтакте спецпроекта «1968. Год прав человека».
Тверской суд Москвы вновь оштрафовал «Мемориал» на 300 тысяч рублей
Об этом сообщает из зала суда корреспондент «Эха Москвы». Решение об административном штрафе вынес судья Анатолий Беляков.