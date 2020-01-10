Наталья Касперская заявила, что сама просила ЦБ разобраться с «Нэклис-банком», у которого сегодня отобрали лицензию

У сооснователя компании «Лаборатория Касперского» 64% акций банка. Касперская написала у себя в Фейсбуке, что это небольшой банк, куда она по знакомству положила довольно крупный депозит, но потом вдруг он оказался не в состоянии его вернуть. Агентству ТАСС Наталья Касперская назвала себя пострадавшей стороной и отметила, что потеряла довольно много денег. В Центробанке сообщили, что лицензия «Нэклис-банка» отозвана, поскольку кредитная организация полностью утратила собственные средства.
2020-01-10T11:30:00+03:00
2020-01-10T11:33:22+03:00
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11:30, 10 января 2020
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