Наталья Касперская заявила, что сама просила ЦБ разобраться с «Нэклис-банком», у которого сегодня отобрали лицензию

У сооснователя компании «Лаборатория Касперского» 64% акций банка. Касперская написала у себя в Фейсбуке, что это небольшой банк, куда она по знакомству положила довольно крупный депозит, но потом вдруг он оказался не в состоянии его вернуть. Агентству ТАСС Наталья Касперская назвала себя пострадавшей стороной и отметила, что потеряла довольно много денег. В Центробанке сообщили, что лицензия «Нэклис-банка» отозвана, поскольку кредитная организация полностью утратила собственные средства.