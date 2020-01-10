Главы МИД стран ЕС сегодня обсудят на экстренном заседании ситуацию вокруг Ирана

Одной из основных тем станет ядерная программа страны. В начале января Тегеран объявил, что отказывается от последнего ограничения по ядерной сделке, которое касалось количества центрифуг, необходимых для производства ядерного оружия. Ожидается, что министры иностранных дел 28-ми стран также обсудят убийство США иранского генерала Сулеймана и ракетные удары Ирана.