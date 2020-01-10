ВАДА направило уведомление в спортивный арбитражный суд в Лозанне о споре с РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство направило уведомление в спортивный арбитражный суд в Лозанне о споре с РУСАДА, которое не согласилось с решением об отстранении российских спортсменов.

Информация о том, что документы направлены в Лозанну, появилась на официальном сайте ВАДА. В сообщении указывается, что ответчиком по делу будет РУСАДА, а также сообщается, что интересы ВАДА будет представлять швейцарская фирма Каллерхалс Каррар, на счету которой есть успешно проведенные допинговые дела, в том числе и в отношении российских спортсменов. После получения документов Спортивный арбитражный суд в Лозанне назначит дату рассмотрения апелляции. В КАС не раз заявляли, что готовы закончить дело максимально быстро, однако пока говорить о сроках не приходится. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил накануне, что существуют разные точки зрения на этот счет, но озвучивать их было бы не совсем верно.

9 декабря Всемирное антидопинговое агентство отстранило российских спортсменов от участия в Чемпионатах Мира и Олимпийских Играх под национальным флагом на 4 года. РУСАДА с этим решением не согласилось.