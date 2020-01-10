Боинг опубликовал внутреннюю переписку, где говорится,что 737 МАХ спроектировали «клоуны, которыми руководят обезьяны»

«Боинг» опубликовал внутреннюю переписку, где говорится, что самолет 737 МАХ спроектировали «клоуны, которыми руководят обезьяны». Как пишет агентство Reuters, такой комментарий содержался в обсуждении проблем компьютерного управления лайнером.

В конце 2019-го корпорация «Боинг» приостановила выпуск моделей 737 МАХ после двух катастроф этих лайнеров в течение года.