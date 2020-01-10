Под следствие попал хирург, который доверил операцию студентам-медикам

В результате они 7 часов проводили ампутацию ноги пациенту.

Операция прошла в июле прошлого года в хирургическом отделении филиала Ковдорской больницы. Пациент 8 часов был под наркозом. Большую часть времени медицинские манипуляции производили 3 студента-четверокурсника, которые не имели опыта подобных хирургических вмешательств. По версии следствия, врач знал об отсутствии у них необходимых умений навыков, однако доверил операцию. Теперь против него возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Хирургическое вмешательство было плановым, и его должен был провести лечащий врач. Однако студенты все делали сами, опытный врач только давал им устные указания. Как установил Следственный комитет, он несколько раз выходил из операционной.

Следователи проводят проверку в Ковдорской больнице.