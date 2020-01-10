Z Архив новостей новости
5 10 6 2048
11:00, 10 января 2020

Под следствие попал хирург, который доверил операцию студентам-медикам

В результате они 7 часов проводили ампутацию ноги пациенту.

Операция прошла в июле прошлого года в хирургическом отделении филиала Ковдорской больницы. Пациент 8 часов был под наркозом. Большую часть времени медицинские манипуляции производили 3 студента-четверокурсника, которые не имели опыта подобных хирургических вмешательств. По версии следствия, врач знал об отсутствии у них необходимых умений навыков, однако доверил операцию. Теперь против него возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Хирургическое вмешательство было плановым, и его должен был провести лечащий врач. Однако студенты все делали сами, опытный врач только давал им устные указания. Как установил Следственный комитет, он несколько раз выходил из операционной.

Следователи проводят проверку в Ковдорской больнице.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Вашингтон интересовало изменение расклада в регионе Ключевой является оценка именно Ирака, как государства, подвергшегося ракетному обстрелу со стороны другого государства, и она дана…

5 181 6 21764 03.01
Блоги

Александр Плющев журналист «Эхо Москвы»

Внутришиитский конфликт между проиранскими и антииранскими силами Там вообще сейчас очень интересно и запутанно: шиитское правительство, против которого выступают… шииты. Они выходят на демонстрации, а какие-то анонимные снайперы стреляют и по ним, и по полиции, провоцируя дальнейший рост взаимной вражды…

5 148 6 33083 03.01
Kирак, иран, сша, конфликты, военные, политика, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Уродливые гримасы рушащегося однополярного мира Союзничество с США только внешне выглядит как романтичное сотрудничество во имя ценностей, мира и демократии. На поверку, как только игра заходит не по американским правилам — тут и «сказке» совсем другой конец…

5 133 6 14086 06.01
Kиран, ирак, сша, политика, военные, конфликты, мнения
Голосование
Имеет ли право президент сверхдержавы отдать приказ о ликвидации госдеятеля другой страны?
5 157 6 20678 03.01
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Появился шанс разорвать замкнутый круг взаимного насилия Будем надеяться, что в Вашингтоне достанет сейчас здравого смысла сосредоточиться не на ракетной атаке, а на заявлении официального Тегерана: «тем самым пропорциональный ответ завершён»...

5 80 6 9191 08.01
Блоги

Николай Кофырин социолог

Декабристы — преступники или герои При советской власти декабристы были хорошие, а царь плохой. Теперь наоборот. В фильме «Союз спасения» члены тайных обществ скорее преступники, нежели герои. Нас убеждают, что надо излечиться от либерализма; если бы декабристы победили, то началась бы многолетняя гражданская война…

5 224 6 27393 05.01
Kобщество, фильмы, история, события
Голосование
Лично вы взяли бы деньги у Жириновского?
5 75 6 9877 07.01
Блоги

+ Владимир Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Петербурга Владимир Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Петербурга Президент ранее говорил, что был там крещен…

5 143 6 19707 07.01
8читать ;смотреть
Kпутин, медведев, праздники, православие, видео, фото, события
Блоги

Константин Добрынин адвокат Pen&Paper

США не выше закона — они и есть закон Касем Сулеймани в личном качестве был включён в 4 санкционных списка США 11 октября 2011 года по основанию сразу 4(!) указов президентов США. То есть он представлял собой четырёхкратную масштабную прямую и явную угрозу для США…

5 113 6 16000 07:53
Kсша, иран, закон, политика, мнения
Интервью Разворот

Мария Захарова гость: Мария Захарова директор департамента информации и печати, официальный представитель МИД России

Иранский кризис После того как было совершено нападение, агрессивные действия в отношении американского посольства, можно было сразу принять заявление с осуждением. Почему-то Вашингтон придержал работу над этим документом…

5 82 6 11787 08.01
#слушать 24:22 8читать ;смотреть $скачать 5.6 МБ
Kполитика, иран, общество, мнения, видео, передачи
Новости

Bellingcat опубликовали доказательства того, что украинский самолёт в среду упавший в Иране мог быть сбит ракетой Погибли больше 170ти человек, в основном граждане Ирана и Канады…

5 41 6 5905
Блоги

Наталья Фролова корреспондент «Эха Москвы» в Литве

Толстый «тонкий троллинг» Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять бутылку крымского шампанского, которое ей в подарок на 50-летие прислало российское посольство в Таллинне…

5 75 6 11321 09.01
Голосование
Считаете ли вы, что причина крушения самолета техническая?
5 49 6 7543 08.01
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Сдвиги тектонических плит геополитики налицо Не оставляю подозрений, что для Трампа удар по Сулеймани казался поначалу прекрасным началом избирательной кампании 2020 года. Однако дальше «что-то пошло не так»...

5 40 6 6297 09.01
Kполитика, сша, иран, общество, мнения
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

Об императоре, герцоге и многих других… Не хочет ли сейчас Трамп в преддверии президентских выборов затмить историю с импичментом и показать себя твердым борцом с терроризмом? Я историк, а не политолог и прогнозов не делаю, но фраза-де ла Мёрта что-то не выходит из головы…

5 61 6 10538 04.01
Kистория, франция, политика, иран, ирак, сша, трамп, военные, конфликты, мнения
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Короли Даже если бы едросс не убил несчастных животных, а выгнал хозяина с его собаками из леса, обложив матом, харкая в спину, воняя новогодним перегаром и стреляя в воздух, суть дела осталась бы той же — «я здесь король»…

5 122 6 79099 03.01
Kкиров, единая россия, животные, происшествия, события

Популярное за неделю

Новости

Российская ракета, теракт и взрыв двигателя – версии Украины в числе основных в расследовании катастрофы Боинга Также рассматривается возможное столкновение с каким-то летающим объектом – сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов…

5 24 6 35037
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Больно России. Она же привыкла сиять, сверкать. Ее всегда называли жандармом Европы. А сейчас ее из жандармов разжаловали вообще в какую-то шпану…

5 30 6 85321 08.01
#слушать 50:45 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Kполитика, общество, власть, видео, передачи
Голосование
Имеет ли право президент сверхдержавы отдать приказ о ликвидации госдеятеля другой страны?
5 157 6 20906 03.01
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Забрать у бывших Ушел из власти Ельцин, стали трясти богачей его поры. Ушел Лужков – вдову Батурину в розыск. Уйдет Путин, начнут трясти… Такая у нас пищевая цепочка – идущие следом пожирают предыдущих…

5 371 6 239495 05.01
Kобщество, власть, мнения
Блоги

+ «Крепостные, холопы — давай, давай» «Крепостные, холопы — давай, давай» Владимир Жириновский раздавал деньги прохожим в центре Москвы…

5 215 6 208826 06.01
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8245181
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4329806

Сегодня в эфире