Специалисты Ирана и Украины будут вместе расшифровывать «черные ящики» разбившегося самолета

Специалисты из Ирана и Украины договорились о совместной расшифровке бортовых самописцев самолета Boeing 373-800, который потерпел крушение под Тегераном, оставив в стороне политические моменты, передает агентство Bloomberg.

«Стороны договорились о совместном проведении расследования и извлечении данных из черных ящиков», — говорится в сообщении агентства. Оборудованием, необходимым для извлечения данных, стороны располагают, отмечается в нем.

Контролировать ход расследования будут судебные власти Ирана.

Есть три версии причин падения самолета, и необходимо детально проработать каждую из них для установления истины. Об этом «Эху Москвы» рассказал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. «Пока нет официальных данных, любая конспирология — это спекуляция, и порой манипуляция общественным мнением. Но так как вокруг этого идет много разговоров, и сегодня масса фактов, опосредованных разведывательных признаков, говорящих о том, что могло быть некое воздействие извне. Безусловно, может быть версией, что это могла быть какая-то стрельба. Это могло быть то ли случайная некорректная работа ПВО Ирана, то ли беспилотник иной заинтересованной страны, который мог быть, потому что там их хватает, то ли это техническая неполадка самолета. Я допускаю все версии, и думаю бессмысленно сегодня вести этот разговор, пока не проведено официальное следствие», — сказал Ф.Клинцевич. Иран поступил правильно, разрешив всем странам, чьи граждане погибли в катастрофе, принять участие в расследовании, добавил Франц Клинцевич.