Запись первой попытки самоубийства миллиардера Джеффри Эпштейна в тюрьме оказалась стертой

Об этом сообщает телеканал СNВС со ссылкой на прокуратуру. Утверждается, что это произошло случайно. При этом резервная копия записей с камер видеонаблюдения в августе пропала с диска в результате технических ошибок, — выяснило ФБР.

10-го августа Эпштейн был найден мертвым в тюремной камере. По данным судмедэкспертов, он покончил с собой. После этого были арестованы двое охранников, которых обвинили в халатности. По версии следствия, они спали во время дежурства и подделали записи с камер наблюдения, чтобы это скрыть. Джеффри Эпштейна обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и торговле людьми.