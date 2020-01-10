Авиакомпания «ИрАэро» требует от производителя самолетов «Сухой Суперджет» возместить убытки почти на 2 млрд рублей

Авиакомпания «ИрАэро» требует от производителя самолетов «Сухой Суперджет» возместить убытки почти на 2 миллиарда рублей. Перевозчик утверждает, что они связаны с неудовлетворительным техническим состоянием этих отечественных самолетов. Как пишет Интерфакс со ссылкой на источник, в парке «ИрАэро» девять лайнеров «Сухой Суперджет 100», однако исправными можно считать только пять. Один из самолетов используется как донор запчастей.

В конце прошлого года стало известно, что компания «Гражданские самолеты Сухого» вместо планируемых шестнадцати лайнеров смогла продать только один. Самолет «Сухой Суперджет» в мае прошлого года потерпел аварию при посадке в «Шереметьево». Погиб 41 человек.