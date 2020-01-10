Президент Украины призвал США, Канаду и Британию предоставить доказательства версии, что самолет мог быть сбит ракетой

Президент Украины призвал США, Канаду и Великобританию предоставить доказательства версии о том, что самолет в Тегеране мог быть сбит ракетой. Владимир Зеленский отметил, что эта версия не исключается, но в настоящее время не подтверждена. Ход расследования авиакатастрофы Зеленский сегодня обсудит с госсекретарем США Майком Помпео, — передает агентство Reuters.

Накануне вечером канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что, по данным разведки, украинский лайнер был сбит в Тегеране иранской ракетой. Британский премьер Борис Джонсон также допустил такую возможность. В свою очередь, американский президент Дональд Трамп отметил, что не верит в версию технической неисправности самолета.

«Боинг» «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение в среду. Погибли более 170-ти человек. Это произошло после ракетных ударов Ирана по американским военным базам в Ираке.