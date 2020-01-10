Высший суд Греции рассмотрит сегодня вопрос об экстрадиции россиянина Александра Винника в США

Его адвокаты подали жалобу на решение о выдаче. Минюст Греции ранее решил экстрадировать Винника последовательно сначала во Францию, затем в США и только после этого в Россию. В Америке его обвиняют в отмывании от 4-х до 9-ти миллиардов долларов через интернет-биржу криптовалют.

У каждой из трех стран, которые полдали документы на экстрадицию, есть свои претензии к Александру Виннику, — рассказал ранее «Эху Москвы» интернет-эксперт, главный редактор проекта Сатоши ФМ Антон Меркуров.

Алексндр Винник был задержан в Греции почти 3 года назад по запросу США.