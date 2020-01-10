Следствие раскрыло личность фигуранта дела о неуставных отношениях в части Забайкалья, где срочник убил 8 человек

Следствие раскрыло личность фигуранта уголовного дела о неуставных отношениях в части Забайкалья, где срочник Рамиль Шамсутдинов убил 8 человек. Это рядовой, хотя солдат говорил, что над ним издевались офицеры.

В издевательствах заподозрили сослуживца Рамиля Шамсутдинова, рядового Рустама Мухатова. Его имя назвали в главном военном следственном управлении СК, пишут Ведомости. Ранее адвокат срочника, который в октябре устроил бойню в части под Читой, рассказал, что фигурант дела о дедовщине признал вину. Имени того, кто издевался над солдатом, защитнику известно не было. Замечу, что после убийства сослуживцев в сетевых изданиях фигурировала фамилия Мухатова. Так сайт newsader сообщал, что рядовой и ещё несколько человек регулярно избивали новобранцев. Утверждалось, что Мухатов при встрече с Шамсутдиновым наносил ему удары кулаком в плечо и ногой по голени. Между тем Шамсутдинов – срочник батальона охраны склада ядерных боеприпасов рассказывал следователям о том, что над ним издевались офицеры. Они не давали спать по несколько суток, и заставляли чистить унитаз, угрожая в случае отказа окунуть туда с головой. Также были угрозы изнасилования. Срочник во время смены караула осенью убил 8 человек, из них двух офицеров. Вчера стало известно о письме Шамсутдинова, в нём он дал понять, что у него не было другого выхода, так как он не мог больше терпеть издевательства.

Суд над сослуживцем Шамсутдинова может начаться уже в этом месяце. Если того, кто издевался над срочником, признают виновным, защита сможет использовать это решение как доказательство неуставных отношений в части по делу об убийстве.