Специалисты США и Канады присоединятся к расследованию авиакатастрофы в Иране

В адрес этой страны уже прозвучали обвинения в том, что украинский лайнер был сбит.

Национальный совет по безопасности на транспорте США уже назначил своего представителя для расследования причин трагедии. Приглашения американской стороне направили власти Ирана. Участие в расследовании примет и Канадский Совет по безопасности на транспорте, сейчас эксперты получают визы, необходимые для въезда в Иран. Между тем премьер-министр Канады Джастин Трюдо обвинил Иран в крушении украинского Боинга. По словам главы кабмина, у канадских властей есть свидетельства из множества источников о том, что самолет по ошибке был сбит иранской ракетой. Граждане этой страны стали жертвами авиакатастрофы. Трюдо потребовал предоставить ответы на поставленные вопросы и призвал к полномасштабному расследованию. Аналогичного мнения придерживается премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который считает, что украинский самолет был намеренно сбит иранской ракетой класса «земля-воздух».

В Иране начали расшифровывать «черные ящики» украинского Боинга. Не исключено, что их передадут на исследование в другую страну.