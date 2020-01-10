Новак Джокович обыграл Дениса Шаповалова в четвертьфинале командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов

Серб Новак Джокович обыграл канадца Дениса Шаповалова в четвертьфинале командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов. Благодаря этому сборная Сербии вышла в полуфинал соревнований в Австралии, где встретятся с командой России. Этот командный турнир проводится впервые. Он завершится в воскресенье.
2020-01-10T09:32:00+03:00
2020-01-10T09:34:12+03:00
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09:32, 10 января 2020
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