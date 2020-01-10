Новак Джокович обыграл Дениса Шаповалова в четвертьфинале командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов

Серб Новак Джокович обыграл канадца Дениса Шаповалова в четвертьфинале командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов. Благодаря этому сборная Сербии вышла в полуфинал соревнований в Австралии, где встретятся с командой России. Этот командный турнир проводится впервые. Он завершится в воскресенье.