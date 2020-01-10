Прокуратура Южной Кореи провела обыски в администрации президента страны Мун Чже Ина

Сотрудников его аппарата подозревают во вмешательстве выборы мэра города Ульсан. Как передает агентство Ренхап, расследование началось после заявлений бывшего главы этого города о том, что якобы с подачи администрации президента за несколько месяцев до выборов в его офисе прошли обыски, что отрицательно сказалось на его рейтинге.