Великобритания готовится к запуску собственного, не зависимого от ЕС санкционного режима

В «черные списки» могут попасть россияне, — пишет британская газета Financial Times. Предполагается, что об этом объявят в феврале, после выхода страны из Евросоюза. Газета отмечает, что Лондон получит возможность действовать более быстро и решительно, поскольку ему не придется согласовывать, как сейчас, санкционные меры с 27-ю другими странами ЕС.