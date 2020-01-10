Лидер ливийской национальной армии Халифа Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня

В заявлении его армии правительство в Триполи, признанное ООН, называется террористами, которые захватили столицу. «Другого способа создать гражданское государство, кроме как путем их полной ликвидации, нет», — цитирует сторонников Хафтара ТАСС. При этом в командовании ливийской национальной армии сказали, что приветствуют мирную инициативу Владимира Путина. Турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, который вместе с президентом России выступил за прекращение огня, не упомянули. Ранее Эрдоган принял решение оказать военную помощь противникам Хафтара – правительству национального согласия в Триполи.