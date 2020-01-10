CNN и The New York Times опубликовали видео, на котором ракета поражает некий объект предположительно над Тегераном

CNN и The New York Times опубликовали видео, на котором ракета поражает некий объект предположительно в небе над Тегераном. Телеканал отмечает, что подлинность этих кадров проверить не может. В публикации говорится, что ракета была выпущена рано утром в среду и примерно в то же время разбился украинский пассажирский самолет. Накануне поздно вечером премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что причиной крушения самолета, на борту которого было много граждан его страны, стало попадание иранской ракеты. Власти Ирана это отрицают.

Катастрофа произошла вскоре после ракетных ударов Ирана по американским базам в Ираке.