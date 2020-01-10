В Австралии в эти дни ожидается ухудшение ситуации с лесными пожарами

Синоптики прогнозируют резкое повышение температуры.

Власти трех юго-восточных штатов призывают жителей покинуть свои дома, пока сохраняется повышенная пожарная опасность. Рекомендация продлится по меньшей мере до субботы. Такие меры приняты из-за прогноза государственной службы метеорологов. По их данным, на всем восточном побережье сохранятся условия для распространения огня: температура в пятницу будет достигать 40 градусов, ожидается сильный порывистый ветер, осадков не предвидится.

От пожаров уже выгорели несколько миллионов гектар леса. Тысячи австралийцев остались без жилья. Почти три десятка человек, в том числе пожарные-добровольцы, погибли.

Специалисты Сиднейского университета обновили собственные данные по потерям среди представителей фауны. По самым консервативным подсчетам, от огня и дыма уже погибли около миллиарда животных, включая самых редких, занесенных в Красную книгу.

Власти Австралии обвинили более 20 человек в умышленных поджогах лесов. Десятки жителей попались на нарушении полного запрета на пользование огнем.