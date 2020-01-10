Bellingcat опубликовали доказательства того, что украинский самолёт в среду упавший в Иране мог быть сбит ракетой

Международная расследовательская группа Bellingcat опубликовала доказательства того, что украинский самолёт в среду упавший в Иране мог быть сбит ракетой. Погибли больше 170ти человек, в основном граждане Ирана и Канады.

Сотрудники Bellingcat проанализировали видео, на котором, предположительно, ракета атакует пассажирский Боинг близ Тегерана. Ролик опубликовал в интернете иранский активист. Он утверждает, что видео ему прислали и гарантировать его подлинность пока не может. Группе Bellingcat удалось определить примерное место съёмки, оно совпадает с траекторией полёта Боинга. Видео предполагаемого попадания иранской ракеты в самолёт, как считают в Bellingcat, было снято в населённом пункте Паранд в пригороде иранской столицы, где последний раз лайнер появлялся на экране радара. Этого же не исключает и расследовательский проект Conflict Intelligence Team на своей страничке в фейсбуке. По данным газеты New York Times именно над Парандом украинский самолёт, который вылетел утром в среду из Тегерана в Киев, перестал выходить на связь. Ещё раньше в соцсетях распространялись фотографии носовой части ракеты предположительно от зенитно-ракетного комплекса «Тор» российского производства, якобы обнаруженной в Паранде. Согласно открытым источникам, на вооружении армии Ирана есть почти 30 таких комплексов. Их поставка Тегерану из России завершилась в январе 2007 года. Власти Ирана отрицают то, что их ракета могла сбить пассажирский самолёт.

О том, что украинский лайнер сбила иранская ракета, заявил и премьер Канады Джастин Трюдо. В техническую неисправность самолёта не верит и президент США Дональд Трамп.