Непривычно теплую зиму в Центральной России синоптики объясняют застрявшим антициклоном

В это время он обычно образуется над Сибирью и Якутией, а теперь завис над Монголией и Китаем, и весь холод пошел на Канаду и Аляску, — сказали РИА в Росгидромете. Отсутствие морозов многие российские пользователи соцсетей связывают с глобальным потеплением.