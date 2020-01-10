Жителей КНДР государственная пресса призывает резко увеличить производство продуктов питания

В публикации газеты «Нодон синмун» говорится, что это необходимо для противостояния международным санкциям. Издание называет их убийственными. По версии газеты, главная цель санкций в том, чтобы ослабить веру северокорейцев в революцию и в конечном итоге разрушить страну изнутри.