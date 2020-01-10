Администрация Дональда Трампа раскритиковала резолюцию Палаты представителей по Ирану

В заявлении Белого дома документ называется нелепым и абсолютно ошибочным. Нижняя палата американского Конгресса проголосовала за резолюцию, которая запрещает президенту Дональду Трампу ведение боевых действий против Ирана без согласия конгрессменов или если США не столкнутся с вооруженным нападением. Документ будет направлен в Сенат, но силы закона не имеет.
2020-01-10T08:30:00+03:00
2020-01-10T08:31:39+03:00
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08:30, 10 января 2020
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