Администрация Дональда Трампа раскритиковала резолюцию Палаты представителей по Ирану

В заявлении Белого дома документ называется нелепым и абсолютно ошибочным. Нижняя палата американского Конгресса проголосовала за резолюцию, которая запрещает президенту Дональду Трампу ведение боевых действий против Ирана без согласия конгрессменов или если США не столкнутся с вооруженным нападением. Документ будет направлен в Сенат, но силы закона не имеет.