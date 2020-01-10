Власти Ирана отрицают, что сбили украинский лайнер

«Эти обвинения — большая ложь и мошенничество», — заявил официальный представитель правительства страны Али Рабей, — передает телеканал Пресс ТВ.

О том, что Иран причастен к крушению, накануне вечером заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он сослался на разведданные от многих источников.

Украинский «Боинг» упал в среду в Тегеране сразу после взлета. На его борту были более 170-ти человек. Все погибли. Среди жертв более 60-ти граждан Канады, а также Ирана, Украины, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.