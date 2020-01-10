Ростовская активистка Анастасия Шевченко попытается сегодня оспорить свой домашний арест

Ростовская активистка Анастасия Шевченко, которую обвиняют в сотрудничестве с нежелательной организацией, попытается сегодня оспорить свой домашний арест. Сейчас она знакомится с материалами дела, которое насчитывает 25 томов.

Нежелательной организацией, с которой сотрудничала Шевченко, признано движение «Открытая Россия» — структура, связанная с Михаилом Ходорковским. Поводом для ареста обвиняемой в январе прошлого года стало участие в дебатах в Таганроге, а также анонс образовательного проекта для кандидатов в муниципальные депутаты, который она разместила у себя в Facebook.

Шевченко стал первым фигурантом дела по новой для уголовного кодекса статье. В первый же месяц ареста женщина потеряла дочь, у которой были особенности развития.

Меру пресечения позже смягчили. Под домашним арестом Шевченко разрешили общаться только с матерью по телефону. Защита попросит областной суд, чтобы Шевченко разрешили выходить на прогулки, провожать детей в школу и общаться с педагогами.

Расследование уже завершено и на ход следствия она не повлияет. Защита подчеркивает, что обвиняемые по этой же статье из других регионов находятся под подпиской о невыезде.

Шевченко грозит до шести лет лишения свободы.