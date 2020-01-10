Иран непреднамеренно сбил украинский лайнер ракетой класса земля-воздух, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Иран непреднамеренно сбил украинский лайнер ракетой класса земля-воздух. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он сослался на разведданные спецслужб Канады и на информацию, полученную от союзников. Всего на борту разбившегося в Тегеране самолета было 176 человек, из них 63 были гражданами Канады. Позже премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что украинский самолет мог быть непреднамеренно сбит ракетой, выпущенной Ираном. О том, что лайнер мог быть сбит ракетой из комплекса «Тор М1», стоящего на вооружении Ирана, ранее сообщили сразу несколько американских СМИ, а The New York Times опубликовала на своем сайте видеозапись, где предполагаемая иранская ракета попадает в самолет в окрестностях аэропорта Тегерана.

Речь предположительно идет о ракете, которая могла быть выпущена из созданного в Советском Союзе зенитного ракетного комплекса «Тор». По крайней мере, так утверждают источники журнала Newsweek в Пентагоне, а также американской и иракской разведках. Схожей версии придерживаются и собеседники телеканала CBS News. Они утверждают, что разведка США зафиксировала сигналы включения иранского радара, а спутник выявил две вспышки от пусков ракет, предположительно из ЗРК «Тор». После этого, по словам источников, последовала инфракрасная вспышка от взрыва. Президент США Дональд Трамп также выразил сомнения в том, что украинский «Боинг» разбился из-за технической неисправности. В Тегеране же версию о случайном попадании иранской ракеты по лайнеру отрицают. Там считают это невозможным «с научной точки зрения». Газета The New York Times, тем временем, утверждает, что Иран предложил Вашингтону принять участие в расследовании случившегося.

Между тем, Иран пригласил США и Канаду участвовать в расследовании крушения украинского самолёта близ Тегерана. Североамериканские страны приняли предложение.

Приглашение от иранских следователей получил Национальный совет безопасности на транспорте США. Там назначили своего представителя для участия в расследовании крушения Боинга. При этом в совете напомнили об американских санкциях в отношении Ирана и не исключили, что это может помешать эффективному участию в расследовании, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя иранских властей. Тегеран обещал предоставить консульские помещения и визы иностранным специалистам. К расследованию пригласили и Канаду. Совет по безопасности на транспорте тоже принял предложение. Могут к расследованию подключить и Францию, поскольку там производят двигатели для Боинга. Напомню, что самолёт «Международных авиалиний Украины», он выполнял рейс Тегеран-Киев, упал неподалёку от иранской столицы двое суток назад. Погибли 176 человек — все кто был на борту. Большинство граждане Канады и Ирана. Тегеран настаивает, что к трагедии привела техническая неисправность и отрицает версии возможного попадания в лайнер иранской ракеты или теракта на борту.

После крушения многие крупные авиакомпании мира приостановили полёты над Ираном. Аэрофлот, вопреки рекомендациям Росавиации, пока их продолжает выполнять, пишут Ведомости.